Galatasaray kafilesi şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'ta

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.

YOL BOYUNCA OYUNCULARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yolculukta Galatasaray Futbol Takımı'na yoğun ilgi gösterdi.

Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, yol boyunca takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, ayrıca Arjantinli Mauro Icardi ve Nijeryalı Victor Osimhen için de özel tezahüratlarda bulundu.

SİMİTÇİDEN TORREIRA'YA İKRAM

Sarı-kırmızılıların otobüsle ilerlediği sırada bir simitçi, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'ya simit attı.

Otobüsün üstündeki Torreira, kendisine ikram edilen simidi yedi.

ICARDI İÇİN PANKART

Galatasaraylı futbolculardan Lucas Torreira ve Yunus Akgün, takım arkadaşları Mauro Icardi için pankart açtı.

Otobüsün üstündeki Torreira ve Yunus, Icardi için "Gitme Mauro" pankartını tuttu.

OYUNCULAR AVRUPA KUPALARINI HEDEF GÖSTERDİ

Galatasaraylı futbolcular, Avrupa kupalarını hedef gösteren bayrak açtı.

Otobüsün önüne asılan sarı-kırmızılı bayrakta "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazısı yer aldı.