Laporta'dan flaş Galatasaray itirafı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta, İstanbul'da yaptığı açıklamalarda takımının son durumunu değerlendirirken sarı-kırmızılı ekip ile ilgili itirafta bulundu.

İstanbul'a iyi bir dönemde geldiklerini belirten Laporta, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki takımın performansından ve oyuncuların motivasyonundan memnun olduğunu dile getirdi.

“ANTRENMANDA YOĞUNLUK ÇOK YÜKSEKTİ”

Karşılaşma öncesindeki son antrenmanı takip ettiğini belirten Laporta, takımın hazırlıklarından memnun olduğunu söyledi.

“İyi hissediyoruz. Dünyanın en iyi kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynayacağız. İyi bir dönemdeyiz. Dün katıldığımız antrenmanda yoğunluk çok yüksekti ve oyuncular oldukça motiveydi” ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın mücadele ettiği tüm organizasyonlarda başarı hedeflediğini vurgulayan Laporta, kadronun oluşturulmasında sportif direktör Deco ve ekibinin önemli rol oynadığını belirtti.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ”

Sezon hedeflerine ilişkin konuşan Laporta, Barcelona'nın tüm kulvarlarda iddialı olduğunu ifade etti.

“Bir histen çok, isteğimiz katıldığımız bütün organizasyonları kazanmaya aday olmak. Çok rekabetçi ve dengeli bir takımız. Deco ve ekibi büyük bir iş çıkardı. Şu anda beklentiler çok yüksek. Lige iyi başladık. Şubat ayında Süper Kupa için buraya geleceğiz ve Kral Kupası başladığında onu da kazanmaya aday olmak isteyeceğiz” dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin kulüp için özel bir hedef olduğunu vurgulayan Laporta, “Şampiyonlar Ligi için oyuncular, antrenörler, sportif yönetim ve Barcelona camiası olarak çok heyecanlıyız. Bu yıl kendimize bu hedefi koyduk” diye konuştu.

“AVRUPA'NIN EN İYİ FUTBOLUNU OYNUYORUZ”

Barcelona'nın oyun anlayışına güvendiğini belirten Laporta, Avrupa'daki rakiplerine de değindi.

“Bütün alçak gönüllülüğümle söylüyorum; Avrupa'nın, dolayısıyla dünyanın en iyi futbolunu oynuyoruz. PSG ve Bayern gibi çok iyi durumda olan başka takımlar da var, onlar da aday” ifadelerini kullandı.

Takımın taraftarlara seyir zevki yüksek bir futbol sunduğunu dile getiren Laporta, Barcelona'nın oyunundan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı:

“Her zaman sürpriz yapan kulüpler olabilir ama en iyi oynayan ve seyir zevki sunan biziz. Futbolseverlerin, özellikle de Barcelona taraftarlarının iyi vakit geçirmesini sağlıyoruz. Eğlendiren ve beğenilen bir oyun oynuyoruz.”

FLICK VE DECO UYUMUNA VURGU

Barcelona'daki olumlu atmosferin takımın başarısında önemli payı olduğunu belirten Laporta, Hansi Flick ile Deco arasındaki iş birliğine dikkat çekti.

“Her şeyin anahtarı takım ruhu ve iyi bir ortam olması. Bunu Flick ile Deco sağladı. Deco-Flick birlikteliği işliyor. İyi bir ortam ve hırs var. Kim oynarsa oynasın çok iyi iş çıkarıyor ve oyuna giren oyuncu, çıkan oyuncudan daha iyisini yapmak istiyor” dedi.

“GALATASARAY'IN STADI BİR CEHENNEM”

Real Madrid'in şikâyetleri hakkındaki soruyu yanıtlamaktan kaçınan Laporta, Galatasaray karşılaşmasına odaklandıklarını belirterek İstanbul ve sarı-kırmızılıların stadı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Laporta, “Madrid'in şikâyetlerine girmeyeceğim, Barcelona hakkında konuşacağım. Türkiye'deyiz ve Galatasaray'a karşı oynayacağız. İstanbul, tavsiye ettiğim harika bir şehir. Galatasaray'ın stadyumunda futbol solunuyor ve burası bir cehennem. Oynamaktan hoşlandığınız türden bir maç” diye konuştu.

Flick'in oyuncuların kazanma arzusuna ilişkin değerlendirmesine de destek veren Barcelona Başkanı, Alman teknik direktörün takımını en iyi tanıyan isim olduğunu vurguladı.

LAMINE YAMAL İÇİN BALLON D'OR TEMENNİSİ

Laporta, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın Ballon d'Or ödülünü kazanmasını istediğini de dile getirdi.

“Umarım Lamine Ballon d'Or'u kazanır, bunu hak ediyor. Ama 10'da 10 konusu aklımda değildi. Ligde sekiz galibiyetimiz var ve bu zaten bir rekor. Seri devam etsin” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.