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Halk TV Spor Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etti: Türkiye formasını giyemeyecek

Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etti: Türkiye formasını giyemeyecek

Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya'nin milli takım teklifini kabul etti. Karataş, Türkiye adına forma giymeyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etti: Türkiye formasını giyemeyecek

Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'tan dikkat çeken bir milli takım kararı geldi.

KAZIMCAN KARATAŞ KUZEY MAKEDONYA'NIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

HT Spor'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki futbolcuya, Kuzey Makedonya'dan milli takım daveti geldi. Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etti.

Bu kararla birlikte genç futbolcunun Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyme şansı kalmadı. Karar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etti: Türkiye formasını giyemeyecek - Resim : 1

MİLLİ TAKIM ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE 28 MAÇA ÇIKTI

Türkiye A Milli Takımı'nda hiç forma giymeyen Kazımcan Karataş, alt yaş kategorilerinde ise 28 maça çıktı. Karataş milli formayı en son 29 Eylül 2022'de giydi.

BU SEZON 4 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezonun ilk yarısını Galatasaray'da ikinci yarısını ise Başakşehir'de geçiren Kazımcan Karataş, 24 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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