Kocaelispor daha dün yollamıştı: Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor, dün yaptığı açıklamayla Serdar Dursun'la yolların ayrıldığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcunun yeni takımı anında belli oldu.

Yeşil siyahlı kulüp, dün yaptığı açıklamada 34 yaşındaki santrforla ayrılığı resmen bildirmişti. Açıklamada "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verilmişti.

EYÜPSPOR'LA ANLAŞTI

Bu açıklamanın hemen ardından Serdar Dursun'un yeni takımı da belli oldu.

Serdar Dursun'un Süper Lig'de son anda kalan Eyüpspor'la anlaştığı belirtildi.

Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Serdar Dursun'un Eyüpspor'a kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.