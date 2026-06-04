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Halk TV Spor Serdar Dursun'a kötü sürpriz: Kocaelispor resmen açıkladı

Serdar Dursun'a kötü sürpriz: Kocaelispor resmen açıkladı

Kocaelispor Kulübü, Serdar Dursun'la yolları ayırdığını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Serdar Dursun'a kötü sürpriz: Kocaelispor resmen açıkladı

Kocaelispor'da forma giyen Serdar Dursun kötü haberi aldı.

Serdar Dursun bombası patladı: Kocaelispor'dan ayrılmak istemiş bedavaya bile almamışlarSerdar Dursun bombası patladı: Kocaelispor'dan ayrılmak istemiş bedavaya bile almamışlar

Yeşil siyahlı kulüp Serdar Dursun'la yolları ayırdı. Açıklamada "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar!" ifadeleri kullanıldı.

30 MAÇTA 7 GOL ATTI

34 yaşındaki Serdar Dursun, Kocaelispor formasıyla bu sezon 30 resmi maça çıkarken 7 kez fileleri havalandırdı.
Tecrübeli futbolcu Almanya'dan geldiği Fenerbahçe'de 2.5 sezon forma giymiş, oradan Fatih Karagümrük'e gitmişti.
Daha sonra İran'ın Persepolis ve Alanyaspor takımlarında oynayan Serdar Dursun, geçen sezonun başında Kocaelispor'a katılmıştı.
Serdar Dursun'un geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye dönüp bedava oynama teklifinde bulunduğu belirtilmiş, bu da Kocaelispor'da tepki çekmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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