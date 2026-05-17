Kazaların damga vurduğu etapta Toprak Razgatlıoğlu 15. oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Katalonya Grand Prix'sini, Pertamina Enduro takımından İtalyan Fabio Di Giannantonio birinci sırada bitirdi.

Kazaların damga vurduğu sezonun 6. yarışı, Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

İLK ETAP GALİBİYETİNİ ALDI

Di Giannantonio, kazalar ve kırmızı bayrakların ardından yeniden başlatılan yarışta, 20 dakika 06.243 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir, liderin 1.250 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Fermin Aldeguer ise 1.466 saniye farkla üçüncü oldu.

Tehlikeli bir kazaya karışan Alex Marquez'in 12. turda motorunun takla atmasının ardından kırmızı bayrakla yarış bir süre durduruldu.

Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Luca Marini'nin karıştığı kazadan sonra ise ikinci kez kırmızı bayrak sallandı. Pedro Acosta da son virajda kaza yaparak yarış dışında kaldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 15. OLDU

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı.

Sezonun 7. etabı İtalya Grand Prix'si, 31 Mayıs'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: