Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı: 17. oldu
MotoGP'nin Katalonya'daki sprint yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 17. sırada tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu, bugün gerçekleştirilen sıralama turunu yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.
MARC MARQUEZ BİRİNCİ OLDU
Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 20:02.258'lik derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Katalonya Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.
Bugün gerçekleştirilen sıralama turunu yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamayan milli sporcu, yarın koşulacak yarışa 22. sırada başlayacak. (AA)