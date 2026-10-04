Kaptanın cezası sona erdi: Fenerbahçe'ye büyük müjde

Teknik direktör İsmail Kartal’ın "O bu takımın kaptanı" diyerek sabırsızlıkla beklediği Mert Hakan Yandaş, ceza süresinin dolmasıyla birlikte takıma katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezası, 4 Ekim itibarıyla resmen sona erdi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Cezasını tamamladıktan sonra vakit kaybetmeden takıma katılan deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

Mert Hakan’ın antrenman sahasındaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.

KARTAL'DAN "ŞANS VERECEĞİM" SİNYALİ

Teknik direktör İsmail Kartal, daha önce düzenlediği basın toplantısında Mert Hakan Yandaş'ın takım için önemine dikkat çekmişti. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncusuna formayı vermeye hazır olduğunun sinyalini şu sözlerle vermişti:

"Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. Çok iyi çalışıyor. Önümüzdeki süreçte takımdaki yerini alacak ve ona kesinlikle şans vereceğim."

KRİTİK VİRAJDA ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK

Mert Hakan Yandaş'ın sahalara dönüşü, sarı-lacivertli ekibin teknik heyetinin elini oldukça rahatlatacak. Önündeki 1 aylık süreçte 6 kritik maça çıkacak olan Fenerbahçe'de, başarılı oyuncunun rotasyona dahil olması orta saha alternatiflerini artıracak.