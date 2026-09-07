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Halk TV Spor İşte Filenin Sultanları'nın primi: Futbolculara ise villa milyonlarca para!

İşte Filenin Sultanları'nın primi: Futbolculara ise villa milyonlarca para!

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Futbolculara Dünya Kupası'nda daha gruptan elenirken birer villa, milyonlarca para sözü verilmişti. İşte Filenin Sultanları'nın primi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İşte Filenin Sultanları'nın primi: Futbolculara ise villa milyonlarca para!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattı. Daha grubunda iki maç oynadıktan sonra elenmesi kesinleşti. Buna rağmen her türlü imkan sağlanan futbolculara birer villa ve milyonlarca euro para sözü verildi.

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Türkiye'nin en başarılı milli takımı olan gururumuz Filenin Sultanları ise bu yaz Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonluğunu da kazandı.

İşte Filenin Sultanları'nın primi: Futbolculara ise villa milyonlarca para! - Resim : 2
Ülkemizi sevince boğan, milli gururumuz Filenin Sultanları'nın ödülü ise merak konusu oldu.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 500 BİN EURO

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonu olduğu için Türkiye Voleybol Federasyonu'na CEV'den 500 bin euro ödül gönderilecek. Bu paranın voleybolculara ve teknik heyete paylaştırılması bekleniyor.
Filenin Sultanları'na herhangi bir prim sözü verilmedi. Ancak yönetmeliğe göre voleybolcu kızlarımıza Cumhuriyet Altını verilecek.
Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında büyüklerde takım müsabakalarında birinci olan takımın her oyuncusuna en fazla 150 Cumhuriyet Altını verilebileceği belirtiliyor.
Ülkemize büyük gurur yaşatan, katıldığı her uluslararası yarışmada Türk insanını sevince boğan Filenin Sultanları için henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak yönetmelikte sadece Cumhuriyet Altını ibaresi yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Milli Takım Avrupa Şampiyonası
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