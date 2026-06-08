İşte Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü: Fenerbahçe'de kim hangi göreve gelecek?

Fenerbahçe'de kongreyi kazanan ve 8 yıl sonra başkan seçilen Aziz Yıldırım, bugünden itibaren harekete geçecek. Aziz Yıldırım'ın köklü değişiklikler yapması bekleniyor.

Peki Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'sinde teknik direktör kim olacak? Kim hangi göreve gelecek?

Gazeteci Murat Özbostan, bu konuda dikkat çeken iddialarda bulundu.

EFSANELER GÖREV BAŞINA

Özbostan, Sabah'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yüzde 99 Aykut Kocaman olması bekleniyor. Teknik ekipte Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun da yer alacağı konuşuluyor.

Oğuz Çetin sportif direktör olarak göreve gelecek. Eski futbolculardan oluşacak bir komite de transfer süreçlerinde aktif rol alacak.

Fenerbahçe 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz edebilir. Bu konuda Galatasaray ile ortak hareket etme ihtimali bile var...

Kaleci Ederson'un takımda kalma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Voleybol ve basketbol şubelerinin Acıbadem ve Ülker sponsorluğunda faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Yönetimin yıl sonuna kadar yaklaşık 115 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

Aziz Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek adalet vurgusu yapması ve kulübün beklentilerini net şekilde dile getirmesi bekleniyor.

Yönetim, 5 ila 7 transfer yapmayı hedefliyor. Öncelik yıldız isimlerden çok, şampiyonluk yarışında başarı sağlayacak güçlü ve dengeli bir kadro kurmak olacak.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi nedeniyle UEFA'dan ceza gelme ihtimali yüksek. Aziz Yıldırım, Kerem'in sözleşme sorunu çözüp ceza riskini ortadan kaldıracak.

Her oyuncu ile görüşme yapılacak. Gitmek isteyen varsa yardımcı olunacak ve yol verilecek.