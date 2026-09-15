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Halk TV Spor İsmail Kartal'ın istemediği futbolcuyu açıkladı: Biri gidecekse o gitsin

İsmail Kartal'ın istemediği futbolcuyu açıkladı: Biri gidecekse o gitsin

Sercan Hamzaoğlu, yaz transfer döneminde yabancı futbolcu sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Marco Asensio'yu gözden çıkardığını iddia etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal'ın istemediği futbolcuyu açıkladı: Biri gidecekse o gitsin

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Oynanan oyun tartışmalara sebep olurken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Kısa Paslar Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; yaz transfer döneminde İsmail Kartal sürpriz bir Marco Asensio çıkışında bulundu.

"BİR YABANCI GİDECEKSE ASENSIO GİTSİN

Sercan Hamzaoğlu konuşmasında “Bütün Türkiye bunu duysun ilk defa söylüyorum. Benim bildiğim, duyduğum İsmail Kartal eğer ki Semedo, Talisca, Asensio... 'Buradan bir yabancı gidecekse Asensio gitsin' diyor" dedi.

İsmail Kartal'ın istemediği futbolcuyu açıkladı: Biri gidecekse o gitsin - Resim : 1

"EĞER Kİ ÇAREM YOKSA ASENSIO GİTSİN"

Yabancı sınırına dikkat çeken İsmail Kartal, “Asensio da keşke kalsa diyor. Ben onu da göndermek istemem diyor. Ama diyor eğer ki çarem yoksa diyor Asensio gitsin ya da Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye Kupası’nda oynasın diyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal Marco Asensio
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