İsmail Kartal'ın ilk yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı.

Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK YARDIMCISI BELLİ OLDU

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk yardımcısı açıklandı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulübe geri dönüyor.

Hollandalı teknik adam, İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.

''ÇOK MUTLU OLDU VE HEYECANLANDI''

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. "Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum dedi." şeklinde konuştu.

''ÇOK GURURLANDIRDI, DUYGULANDIM''

İsmail Kartal ilk açıklamasında, "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.