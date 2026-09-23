İsmail Kartal'ın gözdesiydi: Montella yüzüne bile bakmadı

Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına odaklanırken, Sarı Lacivertli ekipte dikkat çeken isimlerden biri olan Levent Mercan hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon içerisinde farklı bölgelerde görev verdiği genç futbolcu, son olarak hazırlık niteliğindeki karşılaşmalarda orta sahanın merkezinde, 8 numara pozisyonunda denenmiş ve performansıyla olumlu not almıştı.

KARTAL'DAN FARKLI ROL

İsmail Kartal'ın çok yönlülüğünden yararlandığı Levent Mercan, özellikle orta sahadaki enerjisi ve oyun katkısıyla teknik heyetin beğenisini kazanmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncuyu sadece sol bekte değil farklı mevkilerde de kullanarak alternatif oluşturmayı hedefliyordu.

MONTELLA ADAY KADROYA BİLE ÇAĞIRMADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın UEFA Uluslar Ligi maçları için açıkladığı aday kadroda ise Levent Mercan'a yer verilmedi. Sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ve Ferdi Kadıoğlu tercih edilirken, orta saha hattında Bartuğ Elmaz'ın kadroya davet edilmesi dikkat çekti.

LEVENT MERCAN DIŞARIDA KALDI

Sezon başından bu yana performansını yukarı taşıyan ve Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlayan Levent Mercan'ın aday kadroda bulunmaması, sarı lacivertli taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Genç oyuncu, Montella'nın tercihleri doğrultusunda bu kamp döneminde milli takım kadrosunun dışında kaldı.