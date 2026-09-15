İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

Gaziantepspor'un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası eski Fenerbahçe oyuncusu Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımdaki mevcut sorunun kadro yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü ve Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler söyledi.

GAZİANTEP FK İLE GOLSÜZ BERABERLİK

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından bir puan kaybı daha yaşadı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

"KIRILGAN BİR CAMİA"

Şu anda Gaziantep FK forması giyen eski Fenerbahçeli Serdar Dursun, maç sonrası açıklamalarında Fenerbahçe camiasının kırılgan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Dursun, uzun süredir şampiyonluk gelmemesinin oyuncular üzerinde baskı yarattığını, Türk oyuncuların iç sahada istediği gibi oynayamadığını ifade etti. Altı puanlık farkın henüz erken bir aşamada olduğunu, ancak büyük takımların maç kazanarak daha rahat ilerleyebileceğini vurguladı. Serdar Dursun açıklamalarıyla İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.

"KADRODA YETERSİZLİK VAR"

Dursun, sözlerinin devamında kadroda oyuncu açısından bir yetersizlik olduğunu düşündüğünü belirtti. Dursun, "Ancak bence kadroda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından. Bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii ki o da ifade edemiyor hepsini ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği olduğunu düşünüyorum. O nedenle hoca da istediği oyunu çıkaramıyor." ifadelerini kullandı.