Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendiren Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu.

"280 MİLYON EURO'LUK KADRO KURULDU"

Kahveci, Fenerbahçe'nin 280 milyon Euro'luk bir kadro kurduğunu ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını hatırlattı. Bu başarının büyük olduğunu belirten Kahveci, buna rağmen Gaziantep deplasmanında iki puan daha bırakıldığını vurguladı.

Kahveci, Fenerbahçe'nin ligde oynadığı üç deplasman maçının performansına değinerek Gençlerbirliği'nde kaybedildiğini, Samsunspor deplasmanında ise beklenenden iyi bir oyunla rahat galibiyet alındığını belirtti. Gaziantep maçında Lukaku'nun ilk 11'de forma giydiğini ve arkası dönük toplarla iyi işler çıkardığını ifade eden Kahveci, ilk yarıda Guendouzi'nin boş kaleye attığı şutu kaçırdığını hatırlattı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını, Greenwood ve Kerem'in şutlarının direkten döndüğünü belirten Kahveci, "Sonuçta sahada iki puan bıraktın." dedi.

"5 MAÇTA 7 PUAN, BU ŞAKA!"

Kahveci, ligde oynanan beş maç sonucunda alınan yedi puanı eleştirerek "14 Eylül Pazartesi. Ligde oynanan 5 maç, karşılığında alınan 7 puan. Bak bu şaka!" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU KAOSA TEPKİ

Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçından bir puanla dönüldükten sonra yaşanan tartışmalara değinen Kahveci, "Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Maç sonrası kaostan bahsediyorum. Allah size sabır versin, gerçekten." dedi.

"BUNUN AÇIKLAMASI OLAMAZ"

Kahveci, kulübün 13. başkanlık sezonunda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Aziz Yıldırım yönetiminin, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına rağmen ligde beş maçta yedi puanla 11. sırada bulunmasının açıklamasının olamayacağını belirtti. Kahveci, "Ligde 11. sıradasın, önünde 10 tane takım var. Galatasaray'ın 13'ü, Beşiktaş'ın 12'si değil olay. Diğerlerini nasıl geçeceksin? Büyük hayal kırıklığı!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSINA DA DEĞİNDİ

Kahveci, Beşiktaş'ın bu sezon şanslı bir dönem geçirdiğini belirterek "Beşiktaş bu sene akıyor, kaçıyor ne yalan söyleyeyim. Hak ederek muhteşem oynadı ve kazandı." dedi ve ortalığı karıştıracak Fenerbahçe iddiasında bulundu:

Şu dakika itibarıyla felaket senaryosu var. PAF takımı çıkar, 8 puan alır. Beşiktaş maçını bir kenara koyuyorum... Beşiktaş bu sene akıyor, kaçıyor ne yalan söyleyeyim. Hak ederek muhteşem oynadı ve kazandı. PAF takımı 8 puan alır.

"ŞAMPİYON OLURSA 100 FORMA HEDİYE EDECEĞİM"

Sözlerini bir iddiayla tamamlayan Kahveci, "Aziz Başkan hangi büyük hedefle geldi bu sezon? 11. sırada 7 puanın var! Bugün 14 Eylül. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsun, 100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.