Deniz Çoban Fenerbahçe maçında hakemin hatasını açıkladı

Eski hakem Deniz Çoban, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında hakemin yaptığı hatayı açıkladı.

Deniz Çoban, Fanatik'teki yazısında, "Hakem açısından oldukça konforlu bir müsabaka geride kaldı. Ceza sahası tartışmalarının yaşanmadığı maçta Fenerbahçe ilk faulünü ancak ikinci yarının ortalarında yaptı" ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇOBAN HAKEMİN HATASINI AÇIKLADI

Çoban, hakemin tek hata yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hakem henüz 3. dakikada ev sahibi ekipten Meleke’ye hatalı bir sarı kart gösterdi; pozisyonda kartı gerektirecek bir müdahale yoktu. 25. dakikada Fenerbahçe’nin kaleciye pas itirazı gelse de ikili mücadele anında topun kaleciye gitmesi durumunda UEFA ‘devam’ kararını destekliyor; hakemin tutumu bence doğruydu. 82. dakikadaki gerginlikte ise o ana kadar tek sarı kart kullanmış olan hakem, cömert bir kararlılıkla 4 sarı kart çıkardı.

Hemen ardından pozisyona itiraz eden Oğuz’a da bir sarı kart gösterdi. Bu kartlara hatalı diyemem. Son düdük çaldığında, hakemin ardında tartışılacak kritik bir karar bırakmadığı kanaatindeyim."