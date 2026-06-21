İsmail Kartal gelir gelmez planı yaptı: Yönetimden ne istediği belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdi. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu rapor belli oldu.

İSMAİL KARTAL 3 BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İsmail Kartal, yönetimden öncelikli olarak 3 bölgeye transfer talep etti. Kartal'ın sağ bek, sol bek ve sağ kanata takviye istediği ifade edildi.

ELEMELERDE VEDAT MURIQI TEK SANTRFOR OLACAK

İlk hedef olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda galip gelmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, 4-2-3-1 sisteminde oynatacak. Yıldırım'ın ilk transferi olan Vedat Muriqi önde tek santrfor olarak görev yapacak.

GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN DÜNYA KUPASI BEKLENECEK

Yeni yönetim, 2 golcü transferi için ise acele etmeyecek. Değerinden yüksek bir bonservis ve maaş ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'nın sona ermesini bekleyecek.