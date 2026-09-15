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İki maçın ikisini de kaybetti: Yönetim istifayı kabul etti

Teknik Direktörü Barış Şeref, ligde 2 maçın ikisini de kaybedince istifa etti

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İki maçın ikisini de kaybetti: Yönetim istifayı kabul etti

TFF 3. Lig 3. grupta yer alan Zonguldakspor'da ayrılık geldi.

Zonguldakspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Barış Şeref, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda kendi taraftarı önünde Karabük İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olunmasının ardından istifa etti.

İki maçın ikisini de kaybetti: Yönetim istifayı kabul etti - Resim : 1

YÖNETİM İSTİFAYI KABUL ETTİ

Kırmızı-lacivertli kulüp yönetimi, Barış Şeref'in istifasını kabul ederek yeni teknik direktör arayışına başladı.

İKİ MAÇTA DA MAĞLUBİYET

Şeref, Zonguldakspor'un başında çıktığı ilk iki resmi maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Kulüp, İnkılapspor'a deplasmanda 3-2 kaybederken, kendi sahasında da Karabük İdmanyurdu'na 2-1 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLADI

Zonguldakspor yönetiminin, alınan olumsuz sonuçların ardından takımın başına getirilecek yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladığı bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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