İki maçın ikisini de kaybetti: Yönetim istifayı kabul etti
Teknik Direktörü Barış Şeref, ligde 2 maçın ikisini de kaybedince istifa etti
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
TFF 3. Lig 3. grupta yer alan Zonguldakspor'da ayrılık geldi.
Zonguldakspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Barış Şeref, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda kendi taraftarı önünde Karabük İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olunmasının ardından istifa etti.
YÖNETİM İSTİFAYI KABUL ETTİ
Kırmızı-lacivertli kulüp yönetimi, Barış Şeref'in istifasını kabul ederek yeni teknik direktör arayışına başladı.
İKİ MAÇTA DA MAĞLUBİYET
Şeref, Zonguldakspor'un başında çıktığı ilk iki resmi maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Kulüp, İnkılapspor'a deplasmanda 3-2 kaybederken, kendi sahasında da Karabük İdmanyurdu'na 2-1 yenildi.
TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLADI
Zonguldakspor yönetiminin, alınan olumsuz sonuçların ardından takımın başına getirilecek yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladığı bildirildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi