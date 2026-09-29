''İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığını bırakıyor''

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A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0, İtalya'ya da 4-1 mağlup oldu ve taraftarların büyük eleştirisini aldı.

Bursa'da oynanan İtalya maçında taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti.

Ayrıca taraftarlar Hacıosmanoğlu'na "Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene" tezahüratı yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın henüz ilk yarısı bitmeden yükselen bu tepkiler üzerine TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile stattan ayrıldığı iddia edildi.

MHK'YA OPERASYON DÜZENLENDİ

Fransa maçının ardından sabah saatlerinde MHK'ya dev operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.

AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişmeler üzerine eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan bomba bir paylaşım geldi.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Ve İbrahim Hacıosmanoğlu Federasyon Başkanlığı'nı bırakıyor'' ifadelerini kullandı.

Çakar'ın bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi haline geldi.