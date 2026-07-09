Voleybolda Milletler Ligi 3. hafta maçları Japonya'da yapılıyor. Filenin Sultanları 3. hafta maçlarına ilk sırada giren ABD, yarın karşı karşıya geliyor. Haydi Türkiye. Yık Amerika'yı, salla dünyayı.

Milli takımımız, Japonya etabındaki ilk maçta Polonya'yı 3-1 yenmişti. ABD ise Polonya'ya ilk maçında bu sabah 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları rakibini yenerse hem zirveden indirecek, hem de ilk sıra için şansını artıracak.

TÜRKİYE-ABD: MAÇIN SAATİNE DİKKAT

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının ikinci karşılaşmasında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.



Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 07.00'de başlayacak ve TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet aldı ve 18 puan topladı.

Millilerimizin ABD maçından sonraki rakipleri şöyle:

11 Temmuz 2026

13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

12 Temmuz 2026

09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport)