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Halk TV Spor Harikasınız Filenin Sultanları: Milletler Ligi'ne galibiyetle başladık

Harikasınız Filenin Sultanları: Milletler Ligi'ne galibiyetle başladık

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşan Filenin Sultanları, 3-2 galip geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Harikasınız Filenin Sultanları: Milletler Ligi'ne galibiyetle başladık
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 1. Etap ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'yle karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI ALTIN SETTE GALİP GELDİ

Brezilya'nın Brasilia kentinde oynanan mücadelede 2-2'lik eşitlik olunca altın sete gidildi. Filenin Sultanları son sette galip gelerek rakibini 3-2 mağlup etti.

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SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

Milliler, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

DETAYLAR

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Nathan Mahaven (ABD), Ricardo Borroto (Küba)

Dominik Cumhuriyeti: Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, Jineiry Martinez, Marte (Castillo, Larysmer Martinez, Rodriguez, Matos, De la Rosa, Alonzo)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Saliha Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Karmen Aksoy, Aylin Uysalcan, Ezel Balık)

Setler: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15

Süre: 118 dakika

Filenin Sultanları Voleybol
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