Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hakan Safi bombayı patlattı: Milli yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi

Hakan Safi bombayı patlattı: Milli yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Safi bombayı patlattı: Milli yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi flaş bir hamle geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU BOMBASI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Hakan Safi Ersun Yanal ile ne görüştüğünü açıkladıHakan Safi Ersun Yanal ile ne görüştüğünü açıkladı

Ayrıca A Spor'un haberine göre; Hakan Safi, dün Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşme yaptı.

Hakan Safi bombayı patlattı: Milli yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi - Resim : 2
Bu isimler dışında Zeki Çelik'in de hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.

Haberin devamında transfer operasyonlarının Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç tarafından yürütüldüğü, iki ismin de Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisi ile bir araya geldiği yazıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon Inter ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan milli oyuncu, 12 gol atarken 7 de asist yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Safi Hakan Çalhanoğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro