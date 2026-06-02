Hakan Safi bombayı patlattı: Milli yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi flaş bir hamle geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU BOMBASI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Ayrıca A Spor'un haberine göre; Hakan Safi, dün Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşme yaptı.



Bu isimler dışında Zeki Çelik'in de hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.

Haberin devamında transfer operasyonlarının Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç tarafından yürütüldüğü, iki ismin de Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisi ile bir araya geldiği yazıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon Inter ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan milli oyuncu, 12 gol atarken 7 de asist yaptı.