Hakan Safi ''Anlaştık'' demişti: Inter'den resmi Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladıklarını açıklamış, "Bir transfer daha bitti, biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte!" demişti.

INTER'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Safi'nin sözleri sonrası İtalya Serie A ekibi Inter'den resmi açıklama yapıldı.

Inter sportif direktörü Piero Ausilio, milli oyuncuyu takımda tutmak istediklerini belirtti.

Ausilio açıklamasında, “Çalhanoğlu'nu tutmak istiyoruz, sözleşmesi var ve (Fenerbahçe'den gelen) o alıntıların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum” dedi.

''UĞUR GETİRİRSE BELKİ BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİRİZ''

Konuşmalarını sürdüren Ausilio, ''Geçen yıl Galatasaray'dan bahsedilirken biz İtalya Serie A'yı ve İtalya Kupası'nı kazandık. Eğer bu sefer de uğur getirirse belki de önümüzdeki yıl onu Beşiktaş'a öneririz. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz.'' yorumunu yaptı.

HAKAN SAFİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, milli yıldız ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçemize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun.'' demişti.