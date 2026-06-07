Hakan Safi Hakan Çalhanoğlu'nu resmen açıkladı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin olağanüstü genel kuruluna oy vermek için stadyuma gelen Safi, "Bir transfer daha bitti, biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte!" ifadelerini kullandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Hakan Safi ve ekibinin, Inter'de forma giyen milli yıldız ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Taraflar arasında yapılan görüşmenin olumlu bittiği ve transferin gerçekleşmesi için gerekli adımların atıldığı aktarıldı.

BAŞKAN SEÇİLİRSE ÇALHANOĞLU GELİYOR

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin başkan seçilmesi halinde 32 yaşındaki milli yıldızın transferi kısa süre içinde açıklanacak.

MENAJERİ DE AÇIKLADI

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız." dedi.