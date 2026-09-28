İtalya Seria A ekiplerinden Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi kesinleşti. Dünya devi, 32 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçti

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli orta saha oyuncusu için İtalyan devi harekete geçti.

Ancak Milano ekibinin milli futbolcuya sunacağı yeni kontratta flaş bir şart yer alıyor.

Inter’de sergilediği performansla Avrupa’nın en beğenilen orta saha oyuncuları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde kritik bir yol ayrımına geldi.

İtalya basınının önde gelen spor sitelerinden Tuttomercatoweb'in paylaştığı bilgilere göre Inter yönetimi, milli futbolcuyla nikah tazelemek istiyor ancak bu kez şartlar eskisi gibi görünmüyor.

GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GERÇEKLEŞECEK

Teknik direktör Cristian Chivu'nun takımın en kilit isimlerinden biri olarak gördüğü 32 yaşındaki tecrübeli maestro için yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

Inter Sportif Direktörü Dario Baccin, önümüzdeki haftalarda Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile masaya oturacak.

Bu kritik görüşmede deneyimli oyuncunun takımdaki geleceği tamamen netlik kazanacak.

MAAŞINDA İNDİRİM TALEP EDİLDİ

İtalyan kulübünün Hakan Çalhanoğlu’nu takımda tutma isteğine rağmen masaya koyacağı şartlar da belli oldu. Interli yöneticiler, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran ve şu anda da kasık bölgesinden sorun yaşayan yıldız oyuncunun fiziksel durumunu dikkatle inceliyor.

Riski azaltmak isteyen yönetim, tecrübeli futbolcudan ücretinde indirime gitmesini talep edecek.

YENİ MAAŞI VE SÖZLEŞME SÜRESİ

Milli futbolcuya sunulacak yeni teklifin mali detayları da netleşti. İtalyan ekibinde sezon başına net 6,5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'na, yeni sözleşme kapsamında yıllık 4,5 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusları içeren 2 yıllık bir kontrat sunulacağı kaydedildi.

GALATASARAY FENERBAHÇE VE JUVENTUS SEÇENEĞİ

Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasındaki sözleşme belirsizliği, transfer piyasasını da adeta yangın yerine çevirdi. Başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın milli futbolcunun durumunu yakından izlediği ve yaşanacak olası bir ayrılık durumunda devreye girmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus'un da son aylarda Çalhanoğlu'nu scout ekibiyle yakından takip ettiği belirtildi. Eğer Inter ile yürütülen sözleşme yenileme sürecinde ilerleme kaydedilemezse, Torino ekibinin devre arasında resmi hamle yapabileceği iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun Inter'in indirim talebine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi