Galatasaray gitmesine izin vermemişti: Ayrılık için tek şart belli oldu

Süper Lig'de milli araya ikinci sırada giren Galatasaray ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması için çalışmalara başladı.

ROLAND SALLAI KARARI BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılarda yönetim, Roland Sallai için kararını verdi. Yaz transfer döneminde oyuncunun gitmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, ocak ayı için bonservis talebini belirledi.

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Macar futbolcunun performansından oldukça memnun olan Galatasaray yönetimi, 20 milyon euronun altındaki bonservis tekliflerini değerlendirmeye almayacak.

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Roland Sallai, 589 dakika sahada kaldı. Macar futbolcu bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu geçtiğimiz sezonun başında Freiburg'dan 6 milyon euroya transfer etmişti.