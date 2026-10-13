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Halk TV Spor Hacıosmanoğlu'nun planı bambaşka çıktı: Asıl isteği belli oldu

Hacıosmanoğlu'nun planı bambaşka çıktı: Asıl isteği belli oldu

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ısrarlarına rağmen istifa etmeyi reddeden İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA planı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu'nun planı bambaşka çıktı: Asıl isteği belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ile yaptığı toplantının ardından yola devam kararı aldı.

ÜYELER İSTİFA ETTİ HACIOSMANOĞLU GÖREVİ BIRAKMADI

Başta TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz olmak üzere bazı üyeler bu karara karşı çıksa da Hacıosmanoğlu geri adım atmadı. Arda arda gelen istifaların ardından yedek üyelerin yönetime dahil olmasıyla yola devam edildi.

Hacıosmanoğlu'nun planı bambaşka çıktı: Asıl isteği belli oldu - Resim : 1

UEFA YÖNETİMİNE GİRMEK İSTİYOR

İstifa çağrılarını görmezden gelen Hacıosmanoğlu'na yönelik tepkiler sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Fatih Altaylı'nın köşe yazısında aktardığına göre; Hacıosmanoğlu'nun asıl niyeti UEFA yönetimine girmek.

Hacıosmanoğlu, nisan ayında Astana'da yapılacak olan UEFA Genel Kurulu'nda yeniden aday olacağını duyuran Alexander Ceferin'in listesinde yer almak istiyor. Ceferin ile arasının iyi olduğu bilinen Hacıosmanoğlu, UEFA yönetimine girerek elini güçlendirecek.

YEREL FEDERASYONDA GÖREVİ OLMASI GEREKİYOR

UEFA'nın mevcut kuralları nedeniyle başkan veya yönetim kurulu üyeliğine aday olacak bir ismin kendi ülkesinin federasyonunda görevi bulunması gerekiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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