Hacıosmanoğlu sonunda Montella kararını verdi: Kritik toplantı öncesi belli oldu
TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bir araya gelecek. Kritik toplantı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Montella kararı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında toplanacak. Riva'da gerçekleştirilecek görüştürmede 'Hakemler Dosyası' soruşturması, milli takımda yaşanan hayal kırıklığı ve olağanüstü genel kurul ihtimali değerlendirilecek.
ARTIK KREDİSİ TÜKENDİ
TFF Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği kritik toplantı öncesi Vincenzo Montella'nın kaderi belli oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Uluslar Ligi'nde art arda gelen başarısız sonuçların ardından Montella'nın kredisi tükendi.
HACIOSMANOĞLU DEVAM EDERSE MONTELLA GİDECEK
İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun yola devam kararı alması halinde ilk iş olarak Vincenzo Montella'yla yollar ayrılacak.
ARDA TURAN İLK ADAY
İtalyan teknik adamın yerine gelecek isim de ortaya çıktı. TFF Yönetim Kurulu'nun ilk olarak Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'a teklif yapması bekleniyor.
ULUSLAR LİGİ'NDE 2 MAÇ KALDI
Millilerimiz, Uluslar Ligi'nde kalan son 2 maçında önce Belçika'yla daha sonrasında Fransa'yla karşılaşacak. Kritik maçlar 12 ve 15 Ekim'de oynanacak.