Halk TV Spor Hacıosmanoğlu sonunda Montella kararını verdi: Kritik toplantı öncesi belli oldu

Hacıosmanoğlu sonunda Montella kararını verdi: Kritik toplantı öncesi belli oldu TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bir araya gelecek. Kritik toplantı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Montella kararı belli oldu.