Hacıosmanoğlu istifa sorusunu yanıtladı: Toplantı öncesi açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu saat 14.00'te olağanüstü toplanıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda hakemler soruşturması, milli takımın durumu ve olağanüstü genel kurul ihtimali değerlendirilecek.

"BEN İSTİFA EDER MİYİM"

Kritik toplantı öncesinde Almanya'dan İstanbul'a dönen İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu istifa iddialarına yanıt verdi. İbrahim Hacıosmanoğlu konuşmasında "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" sözlerini sarf etti.

SON KARAR TOPLANTIDA VERİLECEK

Hacıosmanoğlu'nun seçime gitmek istemediği bilinirken bazı yönetim kurulu üyeleri bastırıyor. Son karar toplantıda verilecek.

MONTELLA KARARI

TFF Yönetim Kurulu'nun devam kararı alması halinde Montella'nın kaderi de belli oldu. Yönetim, Uluslar Ligi'nde alınan art arda mağlubiyetler nedeniyle İtalyan teknik adamla yollarını ayıracak.