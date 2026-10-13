Hacıosmanoğlu Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Sebebi belli oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara'da Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, Hakemler Dosyası'nın ardından tepkilerin hedefi haline gelen Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek destek vermişti. Hacıosmanoğlu bu ziyaretle Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
MHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede İbrahim Hacıosmanoğlu, Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.
TFF'den ziyarete dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.
İSTİFASI İSTENİRKEN ÇİÇEK GÖNDERMİŞTİ
'Hakemler Dosyası' soruşturması sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifası istenirken Devlet Bahçeli, Riva'ya çiçek göndermişti. Hacıosmanoğlu tepkilerin hedefi haline geldiği bir dönemde Bahçeli'den gelen destek nedeniyle özellikle teşekkür etti.