Halk TV Spor Hacıosmanoğlu Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Sebebi belli oldu

Hacıosmanoğlu Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Sebebi belli oldu İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara'da Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, Hakemler Dosyası'nın ardından tepkilerin hedefi haline gelen Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek destek vermişti. Hacıosmanoğlu bu ziyaretle Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti.