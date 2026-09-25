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Genç futbolcu 25 yaşında öldü! Eşi nedenini açıkladı: Düğünden sadece 1,5 ay sonra...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Acı haberin ardından eşi Çiğdem Kalender, Tolga Kalender'in neden vefat ettiğini açıkladı.

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Genç futbolcu 25 yaşında öldü! Eşi nedenini açıkladı: Düğünden sadece 1,5 ay sonra...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, genç futbolcusu Tolga Kalender'in vefat haberiyle sarsıldı.

Henüz 25 yaşında olan Kalender, yaklaşık 9 aydır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatının ardından eşi Çiğdem Kalender duygusal bir paylaşımda bulundu.

Genç futbolcu 25 yaşında öldü! Eşi nedenini açıkladı: Düğünden sadece 1,5 ay sonra... - Resim : 1

HASTALIK GÖZÜNDE BAŞLAMIŞ

Çiğdem Kalender, yaptığı açıklamada düğünlerinden yaklaşık 1,5 ay sonra eşine kanser teşhisi konulduğunu belirtti.

Hastalığın ilk olarak Tolga Kalender'in gözünde başladığını ifade eden Çiğdem Kalender, 9 ay içerisinde farklı organlara da yayıldığını açıkladı.

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Genç futbolcunun aylar süren mücadelesinin 22 Eylül gecesi sona erdiğini belirten eşi, acı haberi şu sözlerle paylaştı:

"Kıymetli eşim Tolga Kalender'in vefatını ve acı kaybımızı sizlerle paylaşmak istedim."

Tolga Kalender'in hayatına dokunduğu herkes üzerinde güzel bir iz bıraktığını belirten Çiğdem Kalender, eşinin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Çiğdem Kalender, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı, her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz."

Genç futbolcu 25 yaşında öldü! Eşi nedenini açıkladı: Düğünden sadece 1,5 ay sonra... - Resim : 3

DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Tolga Kalender'in hastalık sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanlara da teşekkür eden Çiğdem Kalender, genç futbolcuyu seven tüm dostlarının desteklerinin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

25 yaşındaki futbolcunun vefatı, başta Bandırmaspor camiası olmak üzere futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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