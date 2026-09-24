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Halk TV Magazin Ozan Tufan'ın 80 bin liralık ayakkabısı sosyal medyayı karıştırdı

Ozan Tufan'ın 80 bin liralık ayakkabısı sosyal medyayı karıştırdı

Ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın ailesiyle paylaştığı fotoğrafta giydiği 80 bin 950 TL değerindeki ayakkabı, ilginç tasarımıyla sosyal medyayı karıştırdı.

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Ozan Tufan'ın 80 bin liralık ayakkabısı sosyal medyayı karıştırdı
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Trabzonspor’un ünlü futbolcusu Ozan Tufan, tarzıyla dikkat çekti. Ailesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü futbolcunun ayaklarındaki ayakkabı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan ve oğlu Aren ile verdiği aile pozunda dikkat çeken en büyük detay, giydiği lüks marka ayakkabı oldu. Dünyaca ünlü lüks bir moda markasına ait olan deri ayakkabının Türkiye satış fiyatının 80 bin 950 TL olduğu öğrenildi.

Ozan Tufan'ın 80 bin liralık ayakkabısı sosyal medyayı karıştırdı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayakkabıyı sosyal medya gündeminin merkezine oturtan tek şey fiyatı değil, sıra dışı tasarımı oldu.

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Fotoğrafın altına binlerce yorum yağarken sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar tasarımı beğendiklerini belirtirken bazıları "Yakışmamış" yorumunda bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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