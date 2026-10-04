Geçici MHK ilk atamasını yaptı: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur hakemleri açıklandı

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun göreve başlaması için çalışmalar sürerken, geçici olarak görevini sürdüren MHK tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur maçlarına ilişkin hakem atamaları gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, kupa karşılaşmaları öncesinde hakem görevlendirmelerini duyurdu. 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak isimler, mevcut geçici MHK tarafından belirlendi.

Türk futbolunda devam eden adli süreç nedeniyle Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan değişikliklerin ardından gözler yeni yapılanmaya çevrilmiş durumda. Yeni MHK'nin atanmasına ilişkin çalışmalar sürerken, kupa maçlarında görev yapacak hakemlerin belirlenmesi için mevcut kurul devrede kaldı.

YENİ MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, devam eden adli süreç kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmişti. Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

HAKEM ATAMALARINI GEÇİCİ MHK YAPACAK

TFF tarafından yapılan açıklamada, yeni MHK'nin atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak kupa maçlarının hakem görevlendirmelerinin mevcut kurul tarafından yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Merkez Hakem Kurulunun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir."

KUPADA GÖREV YAPACAK HAKEMLER

Geçici olarak görevini sürdüren MHK'nin belirlediği atamalar doğrultusunda, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde: