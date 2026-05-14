Galatasaray'ın zayıf bölgesini açıkladı: Fenerbahçe ile kıyasladı

Yorumcu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

''KADRODA OSIMHEN OLDUĞU İÇİN...''

Demirkol açıklamasında, "Galatasaray Divan Kurulu'nda cılız bir tepki vardı. Bu takım bundan sonra ne olacak? Düşüncesi var sanki. Şimdi tabii lig bitince ne olacak? Salah, Van Dijk, Bernardo Silva, Bruno Fernandes gibi isimler konuşulacak. Galatasaray, Fenerbahçe kadar başarılı olmasa da en az onlar kadar kırılgan. Çünkü kadroda Osimhen olduğu için ligde 20 puan fark bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final isteniyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE KIYAS YAPTI

Konuşmasını sürdüren Demirkol, "Taraftarı anlamak lazım. Asensio, Osimhen, Drogba gibi yıldızları isteyecek. Onlar her zaman isteyecek. Çünkü ürün alıyor, bilet parası ve yayıncı kuruluşa parasını ödüyor. Ben 3 transfer bekliyorum. Torreira'nın yerine bir isim gelir. Belki Torreira kadar ismi olan adam gelmez ama birisi alınır. İlkay Gündoğan bekleneni veremedi. Onun yerine de bakılıyor. Çünkü rakibinde İsmail, Fred, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca gibi isimler var orta sahada. Bir de stoper bekliyoruz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final oynamaya başlasın, büyük takımları geçmeye başlasın incelemeye alırlar." dedi.