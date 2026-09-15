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Galatasaray'ın yıldızını yıkacak karar: Bir anda gözden çıkardılar

Almanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'yi kadroya çağırmayı düşünmüyor. Oyuncunun milli takım kariyeri bitebilir.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın yıldızını yıkacak karar: Bir anda gözden çıkardılar

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Leroy Sane'ye bir kötü haber de Almanya A Milli Takımı'ndan geldi.

Alman basınından Bild'in haberine göre; milli takımın başına geçen teknik direktör Jürgen Klopp, farklı isimlere şans vermek istiyor.

SANE'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Deneyimli teknik adam bu doğrultuda ilk kesiği Leroy Sane'ye atacak. Klopp'un oldukça formda olan Barcelonalı Karim Adeyemi ve Brentford'da oynayan Kevin Schade'yi kadroya çağıracak.

Galatasaray'ın yıldızını yıkacak karar: Bir anda gözden çıkardılar - Resim : 1

MİLLİ TAKIM KARİYERİ SONA EREBİLİR

Haberde, Klopp'un kararı sonrası kadroya çağrılması beklenmeyen Leroy Sane'nin milli takım kariyerinin sona erebileceği dile getirildi.

GOL YA DA ASİSTİ YOK

Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Leroy Sane, 284 dakika sahada kaldı. Alman yıldız gol ya da asist kaydedemedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Leroy Sane Almanya
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