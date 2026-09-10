Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası UEFA'dan beklenen hamle geldi: Fırsat kaçtı
Sporting Lizbon'a konuk olan Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından UEFA'dan beklenen haber geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaştı. Portekiz'de oynanan mücadelede öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar rakibinin galibiyetine engel olamadı.
MAÇ BİTER BİTMEZ ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ
Geriden gelmeyi başaran Sporting Lizbon sahasında 3-1'lik skorla galip gelmeyi başardı. Mağlubiyetin ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi.
HOLLANDA'YLA FARKI AZALTMA ŞANSI KAÇTI
Türkiye, 9. sıradaki yerini korumayı başarırken fırsat kaçtı. Türkiye'nin hemen bir üst sırasında bulunan Hollanda'da Feyenoord, Barcelona'ya 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar galip gelseydi Hollanda'yla fark önemli şekilde azalacaktı.
1- İngiltere | 102.019 puan
2- İtalya | 87.874 puan
3- İspanya | 82.493 puan
4- Almanya | 80.402 puan
5- Fransa | 68.153 puan
6- Portekiz | 64.550 puan
7- Belçika | 59.050 puan
8- Hollanda | 52.395 puan
9- Türkiye | 49.675 puan
10- Polonya | 45.125 puan
11- Çekya | 44.725 puan
12- Yunanistan | 43.812 puan