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Halk TV Spor Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası UEFA'dan beklenen hamle geldi: Fırsat kaçtı

Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası UEFA'dan beklenen hamle geldi: Fırsat kaçtı

Sporting Lizbon'a konuk olan Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından UEFA'dan beklenen haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası UEFA'dan beklenen hamle geldi: Fırsat kaçtı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaştı. Portekiz'de oynanan mücadelede öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar rakibinin galibiyetine engel olamadı.

MAÇ BİTER BİTMEZ ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Geriden gelmeyi başaran Sporting Lizbon sahasında 3-1'lik skorla galip gelmeyi başardı. Mağlubiyetin ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi.

Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası UEFA'dan beklenen hamle geldi: Fırsat kaçtı - Resim : 1

HOLLANDA'YLA FARKI AZALTMA ŞANSI KAÇTI

Türkiye, 9. sıradaki yerini korumayı başarırken fırsat kaçtı. Türkiye'nin hemen bir üst sırasında bulunan Hollanda'da Feyenoord, Barcelona'ya 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar galip gelseydi Hollanda'yla fark önemli şekilde azalacaktı.

1- İngiltere | 102.019 puan

2- İtalya | 87.874 puan

3- İspanya | 82.493 puan

4- Almanya | 80.402 puan

5- Fransa | 68.153 puan

6- Portekiz | 64.550 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.395 puan

9- Türkiye | 49.675 puan

10- Polonya | 45.125 puan

11- Çekya | 44.725 puan

12- Yunanistan | 43.812 puan

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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