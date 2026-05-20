Galatasaray'ın istediği Bernardo Silva'dan kritik açıklama

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Bernardo Silva, Manchester City'ye veda etti. Portekizli futbolcu veda mesajı yayınladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Bernardo Silva, takımdan ayrılmadan önce veda mesajı yayınladı.

Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.

"AYRILMAK ZOR"

31 yaşındaki futbolcu "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." dedi.

"HİÇBİR ŞEY YETERLİ DEĞİL"

Manchester City camiasına minnettar olduğu vurgulayan Silva, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

GALATASARAY İSTİYOR

Avrupa'dan pek çok kulübün takipte olduğu Bernardo Silva için Galatasaray da görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncu için şartları zorluyor.

19 KUPA KAZANDI

Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

