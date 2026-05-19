Galatasaray'ın Icardi anlaşmasında pürüz çıktı

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun menajeri Elia Pino, yönetimin daveti üzerine İstanbul'a geldi.

"BAZI ENGELLER VAR"

Bizzat Dursun Özbek'le görüşen Pino, toplantının ardından Tivibu Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'a konuştu. Pino açıklamasında "Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor" sözlerini sarf etti.

OYNAMA GARANTİSİ İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, 10 milyon euro maaş alan Icardi'ye yüzde 50 indirimli 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edilmişti. Öte yandan Arjantinli futbolcunun maddi boyutundan çok oynama garantisi istediği biliniyor.

BU SEZON 16 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Mauro Icardi, 2 bin 3 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu, 16 gol ve 3 asist kaydetti.