Galatasaray'ın hayallerini yıkan olay: Açıklama yapılalı daha 2 gün olmuştu

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ile Almanya karşı karşıya geldi. Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanlar sahadan 2-1'lik skorla galip gelmeyi başardı.

WILFRIED SINGO SAKATLANDI

Fildişi Sahili adına mücadeleye ilk 11'de başlayan Wilfried Singo herkesi korkuttu. Mücadelenin son anlarında sakatlanan Singo oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun kenara geldiği sırada yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti.

DAHA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Aynı sezon içerisinde 3. kez sakatlanan Wilfried Singo'nun Dünya Kupası'nın kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor. Oyuncunun sakatlığına dair net bilgi yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk daha 2 gün önce yaptığı açıklamada "Dünya Kupası'nın ardından bir büyük kulüp gelip serbest kalma bedeli 60 milyon euroyu ödeyip alırsa şaşırmayın! Çünkü Singo, Avrupa'da birçok kulübün radarında olan bir oyuncu. Kaldı ki çok pozitif ve saha dışında da çok büyük artı sağlayan bir oyuncu. Onu aldığım için hiç pişman olmadım! Dilerim bizimle olur ve yeni sezonda nelere imza atabileceğini herkes görür" ifadelerini kullanmıştı.