Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu

26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci karşılaşmasında TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-80 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda turnuvaya ev sahipliği yapan TOFAŞ ile Bursaspor Basketbol takımları karşılaştı. İlk çeyreği 25-16 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın devresini yine TOFAŞ, 48-38 önde kapattı.

TOFAŞ FİNAL PERİYODUNA ÜSTÜN GİRDİ

Üçüncü çeyrekte Bursaspor savunmada kaptığı toplardan bulduğu sayılarla arayı kapatmaya çalışsa da TOFAŞ, Bursaspor Basketbol karşısında final periyoduna 66-58 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda oyundaki üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-80 yendi.

GALATASARAY'IN FİNALDEKİ RAKİBİ TOFAŞ OLDU

TOFAŞ'ın ev sahipliğindeki turnuvada ilk gün müsabakalarının ardından finale yükselen Galatasaray MCT Technic ile TOFAŞ, yarın 17.30'da aynı sahada karşılaşacak. Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor ise saat 15.00'da üçüncülük için mücadele edecek. (AA)