Galatasaray'ın çabası yetmedi: Barcelona farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

BARCELONA GERİDEN GELİP KAZANDI

Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 28'de Aleksey Batrakov'un kaydettiği golle öne geçti. Ancak geriden gelmeyi başaran Barcelona, 43'te Cancelo, 50'de Lopez, 53'te Gordon ve 65'te Adeyemi'nin attığı gollerle kazandı.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

34. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı kafa golü ise VAR incelemesinden döndü. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TATSIZ BAŞLANGIÇ

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını da kaybetti. Barcelona ise iki maçta da galip geldi.

SIRADAKİ RAKİP LILLE

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fransız temsilcisi Lille'ye konuk olacak. Barcelona ise PSG deplasmanına çıkacak.