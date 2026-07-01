Galatasaray'ı bırakıp 3. Lig'e gitti: Küme düşmekten son maçta kurtulmuşlardı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren genç orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz'ün yeni adresi belli oldu. Genç futbolcu, Süper Lig'i bıraktı ve Almanya 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken ile sözleşme imzaladı. Sıkıntılı bir sezon geçiren Saarbrücken 15. sırada son hafta ligde kalmayı garantilemişti.

GALATASARAY'DA OYNADI AMA

Gürpüz, sarı-kırmızılı formayı giyen isimler arasında yer almasına karşın Galatasaray'da beklediği fırsatı bir türlü yakalayamadı. Kulübün A takımında toplamda yalnızca 7 maçta forma şansı bulan genç oyuncu, kariyerini farklı bir adreste sürdürme kararı aldı.

"BİLİNÇLİ SEÇTİM"

Gürpüz, Saarbrücken transferinin tesadüf olmadığını vurguladı. "Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde seçtim. Kulübün izlediği vizyon ve bu vizyonda benim üstlenebileceğim rol beni ikna etti. Şimdi sahada yeteneklerimi sergilemeyi ve takıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diyen genç oyuncu, yeni kulübünde düzenli forma şansı arayışında olduğunun sinyalini verdi.

FORMASINI İSTİYOR

Gürpüz'ün Almanya 3. Lig'i tercih etmesi, oyun süresi ve gelişim açısından hesaplı bir karar olarak değerlendiriliyor. Saarbrücken, genç oyunculara verdiği fırsatlarla tanınan bir kulüp olarak öne çıkıyor.