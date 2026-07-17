Galatasaray'dan farklı galibiyet: Sezona iyi başladı

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY FARKLI KAZANDI

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sahaya Jankat, Ali, Arda, Eyüp, Kazımcan, İlkay, Nhaga, Can, Sara, Berat ve Ada ilk 11'i ile çıktı.

Ümraniyespor ise Cihan, Oğuz, Mustafa, Glumac, Ali, Serkan, Djokanovic, Soukou, Atalay, Yusuf Deniz ve Melih ile sahada yer aldı.

İLK GOL ÜMRANİYESPOR'DAN GELDİ

Ev sahibi, 13. dakikada Mustafa Eser'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Ada Yüzgeç ve 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Ümraniyespor karşısında durmayan Galatasaray, 60. dakikada Can Güner, 62. dakikada Berat Luş ve 70. dakikada Arda Tagay ile maçı 5-1 kazandı.