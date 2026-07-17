Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'dan farklı galibiyet: Sezona iyi başladı

Galatasaray'dan farklı galibiyet: Sezona iyi başladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan farklı galibiyet: Sezona iyi başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY FARKLI KAZANDI

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-1'lik skorla Galatasaray kazandı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sahaya Jankat, Ali, Arda, Eyüp, Kazımcan, İlkay, Nhaga, Can, Sara, Berat ve Ada ilk 11'i ile çıktı.

5.50 milyon euroya geldi 30 milyon euroya gidiyor5.50 milyon euroya geldi 30 milyon euroya gidiyor

Ümraniyespor ise Cihan, Oğuz, Mustafa, Glumac, Ali, Serkan, Djokanovic, Soukou, Atalay, Yusuf Deniz ve Melih ile sahada yer aldı.

İLK GOL ÜMRANİYESPOR'DAN GELDİ

Ev sahibi, 13. dakikada Mustafa Eser'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Ada Yüzgeç ve 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Ümraniyespor karşısında durmayan Galatasaray, 60. dakikada Can Güner, 62. dakikada Berat Luş ve 70. dakikada Arda Tagay ile maçı 5-1 kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Ümraniye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro