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Halk TV Spor 5.50 milyon euroya geldi 30 milyon euroya gidiyor

5.50 milyon euroya geldi 30 milyon euroya gidiyor

Trabzonspor'un Bastia'dan 5.50 milyon euroya kadrosuna kattığı Christ Oulai'nin yeni adresi belli oldu. Trabzonspor, oyuncudan 30 milyon euroya yakın para kazanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
5.50 milyon euroya geldi 30 milyon euroya gidiyor

Trabzonspor'un 20 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı Christ Oulai geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Bordo-mavililerin 5.50 milyon euroya transfer ettiği Oulai'nin yeni adresi belli oldu.

OULAI FIORENTINA'YA GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Christ Inao Oulai ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Oulai'nin saat 23.00'de resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gideceği belirtildi.

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''FIORENTINA İLE ANLAŞTIK'' DEMİŞTİ

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "Christ Inao Oulai'yi vereceğiz. Biz kulüp (Fiorentina) ile anlaştık, Oulai'nin anlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Trabzonspor ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Tarafların, bonuslarla birlikte toplam değeri 30 milyon euroya ulaşan bir anlaşma üzerinde uzlaşma sağladığı ifade edildi.

Yapılan anlaşmada ayrıca Trabzonspor lehine özel bir madde de bulunuyor. Buna göre bordo-mavili kulüp, futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir takıma transfer olması halinde bonservis gelirinin yüzde 10'unu alma hakkına sahip olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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