Galatasaray'dan ayrıldı: Amedspor'a resmen imza attı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedsor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Diyarbakır ekibinden bir hamle daha geldi.

BERK KIZILDEMİR İMZAYI ATTI

Amedspor, Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki sağ kanat Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı. Genç futbolcu düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Diyarbakır ekibinden transfere dair yapılan açıklamada “Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Amedspor Başkanı Nahit Eren gün içerisinde yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın ardından yıldız isimleri de transfer edeceklerini dile getirmişti.