Geçen sezon Galatasaray’dan kiralık olarak Udinese’ye transfer olan Nicolo Zaniolo’nun transferinde kriz çıktı.

İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunun son gününde Zaniolo’nun bonservisini Galatasaray’dan alarak oyuncu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Ancak transfer sonrası Zaniolo’nun menajeri, oyuncunun maaşı konusunda sıkıntı çıktığını ve yeni bir anlaşmaya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

MAAŞ KONUSUNDA KRİZ ÇIKTI

Vigorelli konuyla ilgili, "Nicolo'nun Udinese'deki etkisinden memnunuz. Ancak burada kalıcılığın sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için maaş konusunda yeni bir anlaşmaya varılması gerekiyor" dedi.

''BU KONUDA ANLAŞMAYA ULAŞAMADIK''

Geçen yaz transferin son saatlerde olmasından dolayı sözleşmedeki bazı maddelerin Zaniolo'nun gerçek değerini yansıtmadığını aktaran Vigorelli, "Udinese ile birlikte bu transferi tamamlarken, satın alma opsiyonu kullanılmadan önce yeniden masaya oturup şartları güncelleme konusunda mutabakata varmıştık. Ancak şu ana kadar bu konuda bir anlaşmaya ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

''ANLAŞMAYA VARILAMADI''

Son günlerde yoğun görüşmeler yapıldığını belirten İtalyan menajer, "Son günlerde Udinese ile maaş konusunda yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki taraf da çaba gösterdi ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı. Nicolo bu süreçten dolayı üzgün ve hayal kırıklığı yaşıyor" yorumunu yaptı.

''ÇÖZÜM BULUNMASINI BEKLİYORUZ''

Vigorelli, tüm sorunların çözülebileceğine inandığını vurguladı ve "Udinese yönetimiyle yeniden bir araya gelerek konuyu netleştirmeyi umuyoruz. Her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.