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Halk TV Spor Galatasaray'da tartışma konusu oldu: Yönetim hemen harekete geçti

Galatasaray'da tartışma konusu oldu: Yönetim hemen harekete geçti

Kocaelispor'u mağlup eden Galatasaray'da çimlerin durumu eleştiri konusu oldu. Yaklaşan milli arayı fırsat bilen sarı-kırmızılılar çimleri yenilemek için çalışma başlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da tartışma konusu oldu: Yönetim hemen harekete geçti

Süper Lig'de son olarak Kocaelispor'u konuk eden Galatasaray sahadan tek golle galip ayrıldı. Rams Park'taki maçta galibiyet taraftarları sevindirirken saha zemini tartışma konusu oldu.

YÖNETİM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Çimlerin Galatasaray kalitesine yakışmayacak seviyede bulan taraftarlar, yönetime eleştirilerde bulundu. Yaşanan tartışmaların ardından Galatasaray yönetiminden beklenen karar geldi.

ÇİMLERİN YENİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Trabzonspor deplasmanı ve ardından başlayacak olan milli arayı fırsat bulan yönetim, çimleri yenilemek için çalışma başlattı.

Galatasaray'da tartışma konusu oldu: Yönetim hemen harekete geçti - Resim : 1

BARCELONA MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Yeni çimlerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak olan Barcelona maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Barcelona mücadelesi 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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