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Halk TV Spor Galatasaray'da Rafael Leao'ya sert eleştiri: Sanki tatildeymiş gibi görünüyor

Galatasaray'da Rafael Leao'ya sert eleştiri: Sanki tatildeymiş gibi görünüyor

Eski futbolcu Michael Lahoud, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu sert sözlerle eleştirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Rafael Leao'ya sert eleştiri: Sanki tatildeymiş gibi görünüyor

Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 kaybeden Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyetini elde etti.

Galatasaray'da maçta forma giyen ve sonradan oyuna dahil olan futbolcular eleştiri odağı oldu.

RAFAEL LEAO'YA SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası eski futbolcu Michael Lahoud'dan Rafael Leao'ya sert sözler geldi.

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CBS Sport'a açıklamalar yapan Lahoud, "Tutku eksikliğini en iyi temsil eden oyuncu Rafael Leao. Haftada 288 bin euro kazanıyor mu? Bu tür bir performans sergilemek kabul edilemez. Bu büyük bir kulüp ve o sanki tatildeymiş gibi görünüyor. Leao, Portekiz U-21 oyuncusu Noah Saviolo tarafından tamamen ezildi. Bugün uyanması gerekiyor çünkü futbol çok acımasız olabilir. Bu, kariyerini yeniden canlandırmak için son şanslarından biri olabilir." ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA GOLLE TANIŞAMADI

Galatasaray ile bu sezon 2'si ilk 11 olmak üzere toplam 4 maçta forma giyen 27 yaşındaki Portekizli yıldız, bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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