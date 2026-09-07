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Halk TV Spor Galatasaray'da planlar bir anda değişti: Şampiyonlar Ligi'ne günler kala karar verildi

Galatasaray'da planlar bir anda değişti: Şampiyonlar Ligi'ne günler kala karar verildi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı planları değiştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e konuk olacak sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz en uca geçiyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da planlar bir anda değişti: Şampiyonlar Ligi'ne günler kala karar verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting ile karşı karşıya gelecek. 9 Eylül Çarşamba günü José Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da art arda gelen sakatlıklar tüm planları değiştirdi. Nijeryalı golcünün yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Sporting maçı kararı verildi.

Galatasaray'da planlar bir anda değişti: Şampiyonlar Ligi'ne günler kala karar verildi - Resim : 1

BARIŞ ALPER YILMAZ EN UÇTA OYNAYACAK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda hücum planını belirledi. Fanatik'in haberine göre; deneyimli teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda en uçta Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirecek. Kanatlarda ise Leroy Sane ve Yunus Akgün görev yapacak.

LEMINA DA OLMAYACAK

Victor Osimhen ile birlikte aynı bölgeden sakatlanan Mario Lemina'nın yerine ise kimin oynayacağı henüz belirlenmedi. Buruk, Lemina'nın yokluğunu kapatacak bir formül üzerinde çalışıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Victor Osimhen
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