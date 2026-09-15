Galatasaray'da Osimhen kararı verildi: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in tedavi süreci olumlu ilerliyor.

Yıldız oyuncunun ağrılarının azaldığı ifade edilirken Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

27 yaşındaki santrfor ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile görüştü ve ağrılarının azalması halinde Trabzonspor maçında oynamak istediğini tecrübeli teknik adama iletti.

Victor Osimhen, istemesi durumunda Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Okan Buruk, maç saatine kadar durumu yakından kontrol edilecek olan Osimhen'i ne olursa olsun Trabzonspor maçı kafilesine almaya karar verdi.

Osimhen, ilk 11'de oynamasa bile Trabzon uçağında bulunacak.

OSIMHEN'İN KARİYERİ

Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

Osimhen'in güncel piyasa değer 75 milyon euro olarak gösteriliyor.